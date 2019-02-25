حملة الرئيس السنغالي المرشح تعلن فوزه بنسبة 57 %

الرئيس السنغالي المرشح ماكي صال

وكالات :

أعلنت حملة الرئيس السنغالي المرشح ماكي صال الانتخابية، فوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد ، مؤكدة أنه حصل علي نسبة 57% من مجموع أصوات الناخبين ، وذلك علي الرغم من عدم إعلان لجنة الانتخابات المعنية لنتائج هذه الانتخابات بشكل رسمي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد ، قال محمد عبد الله ديون مدير تحالف الأغلبية الرئاسية رئيس وزراء السنغال إن مرشحهم ماكي صال حقق الفوز من الدور الأول في الانتخابات الرئاسية التي نظمت أمس ، وأضاف - في مؤتمر صحفي فجر اليوم الاثنين في العاصمة السنغالية دكار أمام عشرت من وسائل الإعلام الدولية إن ماكي صال حصل على نسبة 57

في المائة من أصوات الناخبين السنغاليين، وفق النتائج التي حصلوا عليها، والتي تمثل أغلبية مكاتب التصويت.ووجه ديون التحية باسم ماكي صال للشعب السنغالي الذي قال إنه أثبت أنه شعب مؤمن بقيم الديمقراطية، وأن « السنغال عاشت مرة أخرى انتخابات من دون أي أعمال عنف، وهو ما يستحق التحية ».وقال إن العمل سيستأنف ابتداء من الغد لاستكمال مشروع « السنغال الناهض » الذي أطلقه ماكي صال عام 2014. وأشار ديون إلى أن هذه النتائج ما تزال مؤقتة وغير رسمية، في انتظار صدور نتائج رسمية عبر الجهات المعنية .وجرى اعلان فوز ماكي صال في الوقت الذي لا تزال عمليات الفرز متواصلة ولم يعلق أي من المرشحين الأربعة المنافسين للرئيس المرشح على إعلان الفوز.بلغ عدد الناخبين 6 ملايين 683 ألفا و40 ناخبا ، موزعين علي 14 ألفا و651 لجنة انتخابية ، منها 700 لجنة خارج البلاد أدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد من بين خمسة مرشحين منهم الرئيس الحالي.وتقول لجنة الانتخابات السنغالية الرسمية إن عمليات الفرز والتدقيق ستتواصل على مدى الـ 48 ساعة المقبلة وأن النتائج الرسمية قد تعلن يوم غد الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء ، وأكدت اللجنة أنها لم تسجل أية عراقيل لعمليات الاقتراع رغم المخاوف التي كانت تهدد العلية الانتخابية .وقد نشرت الداخلية السنغالية آلاف من عناصر الجيش وقوات الأمن لتأمين لجان التصويت خصوصا في مدن طوبى وسط السنغال، وتامباكوندا في أقصى الشرق، حيث كان يتوقع حدوث أعمال عنف أو شغب.