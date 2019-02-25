- 1/2
- 2/2
أعلنت الشرطة النيجيرية اعتقال 128 شخصًا لمواجهتهم باتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد أخيرًا، بما في ذلك سرقة صناديق اقتراع وانتحال هويات البعض والتزوير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قالت الشرطة في بيان، اليوم الإثنين، إنه تم العثور أيضًا على مخبأ للمتفجرات، خلال عملية
أضافت الشرطة، أنه على رغم وقوع بعض الحوادث المؤسفة، أمس الأول (السبت)، إلا أن الانتخابات كانت ناجحة بشكل عام.
يتنافس في الانتخابات أكثر من 70 مرشحًا، أبرزهم محمد
يُشار إلى أن بعض التقارير والمنظمات الحقوقية تفيد بمقتل 39 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك هجوم شنَّه متطرفون شمال شرق البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 128 شخصًا على صلة بارتكاب جرائم خلال الانتخابات الرئاسية في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.