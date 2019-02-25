اعتقال 128 شخصًا على صلة بارتكاب جرائم خلال الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

وكالات :

أعلنت الشرطة النيجيرية اعتقال 128 شخصًا لمواجهتهم باتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد أخيرًا، بما في ذلك سرقة صناديق اقتراع وانتحال هويات البعض والتزوير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قالت الشرطة في بيان، اليوم الإثنين، إنه تم العثور أيضًا على مخبأ للمتفجرات، خلال عملية

مداهمة قامت بها قوات الشرطة، وأنه تم مصادرة أسلحة متنوعة.أضافت الشرطة، أنه على رغم وقوع بعض الحوادث المؤسفة، أمس الأول (السبت)، إلا أن الانتخابات كانت ناجحة بشكل عام.يتنافس في الانتخابات أكثر من 70 مرشحًا، أبرزهم محمدبخاري (76 عامًا)، الرئيس المنتهية ولايته، وعتيق أبو بكر (72 عامًا)، مرشح حزب المعارضة، وتعد قضايا الإرهاب وانعدام الأمن والاقتصاد المتعثر والفساد من أبرز القضايا السياسية في نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة.يُشار إلى أن بعض التقارير والمنظمات الحقوقية تفيد بمقتل 39 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك هجوم شنَّه متطرفون شمال شرق البلاد.