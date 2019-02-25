مصرع شخص فى انهيار مبنى سكني بكراتشي الباكستانية

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أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الإثنين، عن انهيار مبنى سكني مكون من 3 طوابق شرق مدينة "كراتشي" الساحلية، وأن عمليات الإنقاذ جارية للعثور على السكان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نقلت صحيفة دون الباكستانية عن مسئولين في الشرطة والإنقاذ قولهم، إن 3 عائلات كانت تسكن المبنى بإجمالي 20 فردًا، وأنهم عثروا على جثة
أصدر رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه، تعليماته لمفوض كراتشي لمتابعة عمليات الإنقاذ والإشراف عليها، بينما قال وزير عمل إقليم السند غولام مرتضى لـ"دون"، إن حوالي 17 إلى 22 شخصًا لا
قال رجل إنقاذ محمد شوكت، إن المبنى انهار بينما كانت أعمال البناء جارية بجواره في حي "مالير" بالمدينة، مضيفًا أن عمال الإنقاذ والمتطوعين يبحثون عن المزيد من الضحايا تحت أنقاض المبنى المنهار، مشيرًا إلى أن ضيق الشارع يمنعهم من جلب المزيد من المعدات الثقيلة.
يُذكر أنه ﻏﺎلبًا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ وتطبيق اللوائح وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ إﻟﻰ وﻗﻮع ﻣﺜﻞ هذه اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ ﺑﺎكستان.
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