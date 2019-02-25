فيتنام تعلن استعدادها التام لاستضافة القمة الأمريكية -الكورية الشمالية

أعلنت الحكومة الفيتنامية استعدادها التام لاستضافة القمة الثانية المقررة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذال الأسبوع على الرغم من فترة التحضيرات القصيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) الفيتنامية عبر موقعها الإلكتروني، أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي
وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي لو هواي ترونج خلال مؤتمر صحفي بالمركز "يسعدني أن أبلغكم أن جميع أبعاد
وكان قد تم إبلاغ فيتنام باختيارها لاستضافة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المقررة لمدة يومين في 6 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تنعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.
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