فيتنام تعلن استعدادها التام لاستضافة القمة الأمريكية -الكورية الشمالية

وكالات :

أعلنت الحكومة الفيتنامية استعدادها التام لاستضافة القمة الثانية المقررة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذال الأسبوع على الرغم من فترة التحضيرات القصيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) الفيتنامية عبر موقعها الإلكتروني، أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي

ونائب وزير الخارجية قاما بافتتاح المركز الدولي الإعلامي أمس الأول السبت، لخدمة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المرتقبة.وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي لو هواي ترونج خلال مؤتمر صحفي بالمركز "يسعدني أن أبلغكم أن جميع أبعادالتحضيرات قد اكتملت"، مشيرًا إلى أنها لم تكن مهمة سهلة نظرًا لقصر المدة للتحضير من أجلها.وكان قد تم إبلاغ فيتنام باختيارها لاستضافة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المقررة لمدة يومين في 6 فبراير الجاري.ومن المقرر أن تنعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.