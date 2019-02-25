الارشيف / اخبار العالم

لافروف يدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات :

 دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجلس الأمن الدولي إلى رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بشكل جزئي كبادرة حسن نية ، بسبب التزامها بالتهدئة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال لافروف - في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في دورة منتدى "فالداي" الدولي المنعقد بمدينة هو تشي منه بفيتنام

، " كان منطق المجموعة المشكلة للإجراءات الهادفة لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية ينحصر في أنه لا يمكن أن نطالب بشكل أحادي الجانب بالتنفيذ الكامل لكل المطالب من جانب بيونج يانج، والتفكير بعد ذلك فقط في تخفيف نظام العقوبات (المفروضة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

عليها)... وأظهرت قمة سنغافورة أن حل هذه القضية بسرعة فائقة أمر مستحيل".
ودعا وزير الخارجية إلى تشجيع بيونج يانج على مواصلة حركتها إلى الأمام في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن بيونج يانج أعلنت حظر إجراء التجارب، وهي تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات لتخفيف أو رفع عدد من العقوبات في هذا المجال، التي تعرقل تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية .
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا