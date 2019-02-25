لافروف يدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجلس الأمن الدولي إلى رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بشكل جزئي كبادرة حسن نية ، بسبب التزامها بالتهدئة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال لافروف - في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في دورة منتدى "فالداي" الدولي المنعقد بمدينة هو تشي منه بفيتنام
ودعا وزير الخارجية إلى تشجيع بيونج يانج على مواصلة حركتها إلى الأمام في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن بيونج يانج أعلنت حظر إجراء التجارب، وهي تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات لتخفيف أو رفع عدد من العقوبات في هذا المجال، التي تعرقل تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية .
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