حدث في مثل هذا اليوم February 25, 2019

أحداث سياسية وعامة
1984 - الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.
1986 - فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد إضرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي زعيمة المعارضة كورازون أكينو الرئاسة بدعم من الجيش.
1991 -الإعلان عن تفكيك حلف وارسو.
1992 - مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم قرة باغ.
2009 - تحطم طائرة الخطوط التركية رحلة 1951 وعلى متنها 135 شخص وذلك أثناء محاولة الهبوط بمطار سخيبول في أمستردام مما أدى إلى مقتل 9 ركاب وإصابة 55 آخرين.
2010 - تنصيب فيكتور يانكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا خلفًا لفيكتور يوشتشينكو.
2017 - افتتاح قناة القرين الكويتية، وهي ضمن قنوات تلفزيون الكويت التابعة لوزارة الأعلام.
مواليد
1643 - السلطان أحمد الثاني، سلطان عثماني.
1778 - خوسيه دي سان مارتين، جنرال أرجنتيني ومحرر أمريكا الجنوبية ورئيس بيرو.
1841 - أوجست رينوار، رسام فرنسي.
1842 - كارل ماي، كاتب ألماني.
1866 - بينيدتو كروتشه، فيلسوف إيطالي.
1914 - نجمة إبراهيم، ممثلة مصرية.
1947 - فردوس عبد الحميد، ممثلة مصرية.
1950 - نيستور كيرشنير، رئيس الأرجنتين.
1953 - خوسيه ماريا أثنار، رئيس وزراء إسبانيا.
1955 - محمد حسين عبد الرحيم، ممثل عراقي.
1957 - هناء ثروت، ممثلة مصرية.
1960 - جمال منصور، قيادي في حركة حماس.
1981 - آسر ياسين، ممثل مصري.
1982 - كريس بايرد، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.
1995 - منى فاروق، ممثلة مصرية.
وفيات
1558 - الملكة إليونورا، ملكة البرتغال وفرنسا.
1899 - جوليوس رويتر، مؤسس وكالة أنباء رويترز.
1950 - جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.
1971 - تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926.
1975 - إلايجا محمد، زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1934 حتى وفاته في سنة 1975.
1980 - أحمد الشقيري، أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية.
1988 - ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر.
1999 - غلين سيبورغ، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.
2005 - ياسين الرميثي، رادود حسيني عراقي.
2008 - أحمد عقل، ممثل مصري.
2010 - علي تونسي، المدير العالم للأمن الوطني في الجزائر.
2012 - رجاء ياقوت صالح، كاتبة وأكاديمية مصرية.
2017 - بيل پاكستون، ممثل ومخرج أمريكي.
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