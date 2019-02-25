حدث في مثل هذا اليوم February 25, 2019

أحداث سياسية وعامة

1984 - الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.

1986 - فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد إضرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي زعيمة المعارضة كورازون أكينو الرئاسة بدعم من الجيش.

1991 -الإعلان عن تفكيك حلف وارسو.

1992 - مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم قرة باغ.

2009 - تحطم طائرة الخطوط التركية رحلة 1951 وعلى متنها 135 شخص وذلك أثناء محاولة الهبوط بمطار سخيبول في أمستردام مما أدى إلى مقتل 9 ركاب وإصابة 55 آخرين.

2010 - تنصيب فيكتور يانكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا خلفًا لفيكتور يوشتشينكو.

2017 - افتتاح قناة القرين الكويتية، وهي ضمن قنوات تلفزيون الكويت التابعة لوزارة الأعلام.

مواليد

1643 - السلطان أحمد الثاني، سلطان عثماني.

1778 - خوسيه دي سان مارتين، جنرال أرجنتيني ومحرر أمريكا الجنوبية ورئيس بيرو.

1841 - أوجست رينوار، رسام فرنسي.

1842 - كارل ماي، كاتب ألماني.

1866 - بينيدتو كروتشه، فيلسوف إيطالي.

1914 - نجمة إبراهيم، ممثلة مصرية.

1947 - فردوس عبد الحميد، ممثلة مصرية.

1950 - نيستور كيرشنير، رئيس الأرجنتين.

1953 - خوسيه ماريا أثنار، رئيس وزراء إسبانيا.

1955 - محمد حسين عبد الرحيم، ممثل عراقي.

1957 - هناء ثروت، ممثلة مصرية.

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1960 - جمال منصور، قيادي في حركة حماس.

1981 - آسر ياسين، ممثل مصري.

1982 - كريس بايرد، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.

1995 - منى فاروق، ممثلة مصرية.

وفيات

1558 - الملكة إليونورا، ملكة البرتغال وفرنسا.

1899 - جوليوس رويتر، مؤسس وكالة أنباء رويترز.

1950 - جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1971 - تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926.

1975 - إلايجا محمد، زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1934 حتى وفاته في سنة 1975.

1980 - أحمد الشقيري، أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية.

1988 - ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر.

1999 - غلين سيبورغ، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

2005 - ياسين الرميثي، رادود حسيني عراقي.

2008 - أحمد عقل، ممثل مصري.

2010 - علي تونسي، المدير العالم للأمن الوطني في الجزائر.

2012 - رجاء ياقوت صالح، كاتبة وأكاديمية مصرية.

2017 - بيل پاكستون، ممثل ومخرج أمريكي.