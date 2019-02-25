اعادة انتخاب ماكي سال رئيساً للسنغال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 فبراير 2019 10:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن رئيس الوزراء السنغالي محمد بن عبد الله ديون فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة “57% على الأقل” من الأصوات في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد. وقال ديون عند منتصف الليل في مقر التحالف الرئاسي في دكار “النتائج تسمح لنا بالقول بأنه علينا التوجه بالتهنئة الى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه”.

ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية على مستوى المناطق قبل الثلاثاء، وعلى المستوى الوطني بحلول منتصف ليل الجمعة كأبعد تقدير. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات سيتم الدعوة لجولة ثانية في 24 آذار وقبيل تصريحات ديون، كان المنافسان الرئيسيان لسال قد حذرا من استباق إعلان الفوز.

وتظهر النتائج الأولية أن سيك وسونكو هما المرشحان الوحيدان اللذين لهما فرصة بلوغ الجولة الثانية، مع تقدم الرئيس المنتهية ولايته في العديد من المراكز الانتخابية، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها مساء وسائل إعلام محلية.

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ويريد ماكي سال (56 عاما) أن يحكم البلاد لخمس سنوات إضافية (2019-2023) ليواصل الاشراف على خطته “السنغال الناشئة”، والفوز بالرئاسة من الدورة الأولى، مثل سلفه وراعيه السابق عبدالله واد الذي حكم بين عامي 2000 و2012. وقالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إن الانطباع العام “إيجابي عموما” بحسب المكاتب التي راقبتها البعثة.

المصدر وكالات