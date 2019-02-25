كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة التركية تأمر باعتقال 101 عسكريا في قيادة القوات البرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة التركية، اليوم الاثنين، باعتقال 101 عسكري في قيادة القوات البرية للاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله جولن.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن بيان صادر من النيابة العامة في أنقرة، أنها أصدرت أمر اعتقال لمائة وواحد عسكريا في قيادة القوات البرية للاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله جولن، التي تقول تركيا إنها متورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

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وأوضح البيان، أن " 67 من العسكريين الذين صدر أمر باعتقالهم ما زالوا على رأس عملهم فيما تم اتخاذ إجراءات إدارية بحق 33 آخرين".

وتابع البيان أن "شرطة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة تواصل عملياتها الأمنية لإلقاء القبض على العسكريين الذين صدر أمر باعتقالهم".