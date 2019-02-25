كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي: الهجرة جيدة لبريطانيا ونريد "السيطرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الهجرة أمر جيد بالنسبة لبريطانيا، مؤكد في الوقت نفسه أن القضية تحتاج فقط إلى قدر أكبر من السيطرة.

وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، الأحد، في معرض ردها على اتهام البعض لها من داخل حزبها المحافظ الحاكم، بأن لديها "مشكلة بشأن الهجرة".

وكانت النائبة المحافظة آنا سوبري، قد اتهمت ماي الأسبوع الماضي بأن لديها "مشكلة بشأن قضية الهجرة"، جعلت يديها مغلولتين في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

واستقالت سوبري من حزب ماي بسبب ما وصفته "أسلوب الحكومة الكارثي في معالجة الخروج من الاتحاد الأوروبي".

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وسُئلت ماي عما إذا كان لديها مشكلة بشأن الهجرة، فقالت: "لا. وكما قلت مرارا، إن الهجرة أمر طيب بالنسبة لهذا البلد".

وعملت ماي وزيرة للداخلية 6 سنوات، وقد جعلت الهجرة إحدى النقاط التي تركز عليها المحادثات التي تجريها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن تصويت بريطانيا في 2016 للخروج من الاتحاد، كان علامة على أن الناس أصبحوا لا يريدون حرية التنقل، وهي إحدى الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي.