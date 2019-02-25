كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بإسناد من التحالف العربي.. حجور تصد هجوم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت قبائل حجور في مديرية كُشر بمحافظة حجه غربي اليمن، الاثنين، لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية من محورين، دام لساعات عدة وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر ميدانية، إن مسلحي القبائل تمكنوا من كسر هجوم كبير للمتمردين الحوثيين بقصف مدفعي وبالدبابات في جبهة جمانة جنوبي كُشر، حيث دارت معارك عنيفة.

ونصب مسلحو القبائل كمينا لميليشيات الحوثي الإيرانية في بني شوس جنوبي كشر، أسفر أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، وذلك على إثر استهدافهم من مواقع القبائل في جبل العرام ومن قرى الوليد والمعمر غرب بني شوس.

ونفذت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للمتمردين الحوثيين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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وبحسب مصادر ميدانية، قصفت طائرات التحالف رتلا لميليشيات الحوثي الإيرانية في حصن موسى غربي مديرية كشر.

كما استهدف طائرات التحالف تجمعا لمسلحي الانقلابيين وعربات عسكرية في منطقتي الواسط والجوه في بلدة العبيسة شرقي كُشر، حيث أفشلت القبائل هجوما آخر، ودارت مواجهات سقط فيها قتلى وجرحى.

وقصفت طائرات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي المندلة، مما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وعقب فشلهم في اقتحام مناطق القبائل المحاصرة من كل الاتجاهات على مدى أكثر من أسبوعين، لجأ المتمردون الحوثيون إلى تكثيف القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع رجال القبائل والقرى السكنية.