كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفنزويلية تحتجز مواطنين كولومبيين بعد الاشتباكات الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر في الشرطة الفنزويلية لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات الأمن الفنزويلية احتجزت مجموعة من المواطنين الكولومبيين، الذين شاركوا في اشتباكات يوم السبت بين الشرطة الفنزويلية والمحتجين على الحدود بين البلدين.

وأضاف المصدر: "احتجزنا عدة مشاغبين... كانوا مسلحين عند إلقاء القبض عليهم. كانوا يطلقون النار على الجنود الفنزويليين."

وأوضح المصدر، أن الكولومبيين المحتجزين كانوا بالفعل يدلون بشهادتهم. وقد أخبروا قوات الشرطة عن موقع مخابئ الأسلحة تحت جسر سيمون بوليفار الدولي على الحدود الفنزويلية الكولومبية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الوضع على الحدود قد استقر بالفعل بعد الاشتباكات، لكن الجيش والشرطة الفنزويليين في حالة تأهب كامل، وعلى استعداد لصد الهجمات المحتملة الجديدة من قبل كولومبيا، ويتم حظر ثلاثة جسور حدودية، والتي من خلالها تحاول المعارضة إدخال الشحنات الإنسانية إلى البلاد.