كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة عن محاولة خطف طائرة متجهة إلى دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الإثنين إن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أي متفجرات.

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وقال قاسم ديوان المفوض بالشرطة في مدينة تشيتاجونغ بجنوب شرق بنغلاديش "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف "لم يكن متزناً من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء، لكنا مازلنا نجري تحقيقاً، لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".