كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور أمريكي يهدد "مادورو" بمصير "القذافي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، بالتغريد على موقع "تويتر"، بصورتين للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي - إحداهما تُظهره حيًا وبصحة جيدة ولا يزال على رأس الدولة، بينما تُظهر الآخرى وجهه ملطخ بالدماء أثناء تعذيبه بوحشية قبل مقتله.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن رسالة تويتر هذه كان يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها رسالة لا لبس فيها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تواصل الولايات المتحدة رفض استبعاد الخيار العسكري في فنزويلا.

جاء منشور "روبيو"، وسط تقارير تفيد بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، سيعلن "خطوات ملموسة" و"إجراءات واضحة" لمعالجة الوضع في فنزويلا، خلال اجتماع مع قادة إقليميين في بوغوتا، بكولومبيا الاثنين.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أن الإعلان سيصدر بعد أن يلتقي "بنس" بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو. غير أن المصدر رفض الخوض في التفاصيل المتعلقة بما ستتبعه التدابير الجديدة.

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وحسب "رويترز": "ما حدث بالأمس لن يمنعنا من وصول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا. سيعلن نائب الرئيس خطوات ملموسة. يجب أن تتوقع منه أن يعلن عن إجراءات واضحة غدًا وهو يتحدث إلى مجموعة ليما".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس الأحد، إن واشنطن ستواصل الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حتى يدرك أن أيامه "معدودة".

وأضاف لشبكة "فوكس نيوز صنداي"، أن الإدارة ستواصل دعم "جوايدو"، ورفض استبعاد الخيار العسكرى. مشيرًا إلى أن "هناك المزيد من العقوبات التي يتعين فرضها، أعتقد أن هناك المزيد من المساعدات الإنسانية التي يمكننا تقديمها. أعتقد أننا سنجد طرقًا أخرى للتأكد من وصول الطعام إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه، وسوف نفعل ذلك".

وقال "بومبيو": "كل الخيارات مطروحة على الطاولة... سنقوم بالأشياء التي يجب القيام بها للتأكد من أن الديمقراطية تسود وأن هناك مستقبل أكثر إشراقا لشعب فنزويلا".