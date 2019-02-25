كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: البغدادي لم يدخل العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر استخباراتي عراقي، دخول زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي إلى الأراضي العراقية.

وقال المصدر في تصريح صحافي، بحسب ما ذكرته "السومرية" العراقية، اليوم الإثنين، إن "المعلومات التي تحدثت عن دخول زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لصحراء الأنبار غير دقيقة وغير صحيحة بالأساس".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البغدادي لم يدخل العراق ولم يلتق بأي من أتباعه داخل الأراضي العراقية"، لافتاً إلى أن "البغدادي مازال تحت أعين الاستخبارات والتحالف الدولي".

يذكر أن وسائل إعلام عربية نقلت أمس الأحد، عن مصادر عراقية وأمريكية أن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، دخل، منذ أيام، إلى صحراء محافظة الأنبار (غربي العراق) في محاولة استخدام هذه المنطقة كمعسكر جديد للتنظيم من أجل إعادة ترتيب صفوفه بعد خسارته آخر معاقله في محافظة دير الزور السورية.