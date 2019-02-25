كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تدرس خطة تأجيل "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة تلجراف إن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدرس خطة سيتم بموجبها تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة تصل إلى شهرين".

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وقالت الصحيفة إن "مسؤولي الحكومة البريطانية أعدوا سلسلة من الخيارات جرى تداولها في مطلع الأسبوع في محاولة لتفادي استقالة وزراء".

ومن بين هذه الخيارات تقديم طلب رسمي لبروكسل لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تستطع ماي ضمان التوصل لاتفاق بحلول 12 مارس.