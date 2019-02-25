الوديع: أتمنى أن يصل صوت الشعب إلى الدولة…نريد الحرية للمعتقلين –فيديو

فيديو: حمزة مصباح
شاركت المحامية أسماء الوديع، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، في المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها، صباح أمس الأحد، عائلات والمتضامنين مع معتقلي الحراك.
وقالت الوديع في تصريح لموقع “اليوم24″، إن “المسيرة هي من أجل التأكيد على أن المعتقلين أبرياء، ويطالبون بالإفراج عنهم ومعانقة الحرية، ومسار الملف أكد أنه فارغ، ويفتقر إلى شروط ملف متكامل بالحجج، والمعتقلين تفاجؤوا بالحكم ضدهم، وفي المرحلة الاستثنافية أكدوا أن لا أمل”.
وتمنت المتحدثة أن تصل رسالة العائلات والمتضامنين إلى الدولة “رسائل الشعب تقول كفى، بغينا الحرية والانفراج، وأملنا الصوت يوصل”.
وتقدمت الوقفة الاحتجاجية، والدة المعتقل محمد جلول، ووالدة ربيع الأبلق، حاملين لافتات “في بلادي ظلموني” عنوان أغنية الرجاء البيضاوي، وأخرى كتب عليها “الحرية الكرامة العدالة الاجتماعية”.
وإلى جانب عائلات المعتقلين في حراك الريف، حضر بعض أعضاء هيأة دفاعهم، فيما كان الغائب الأكبر، هو أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، الذي يوجد رفقة زوجته، التي أجرت عملية جراحية خارج المغرب.
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