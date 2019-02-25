مدرب تشيلسي يعلق على تصرف الحارس كيبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، إلى تصرف حارسه الإسباني، كيبا أريازابالاغا، في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الذي حسمه مانشستر سيتي بركلات الترجيح، على ملعب "ويمبلي".

ورفض كيبا الامتثال لقرار مدربه في الدقائق الأخيرة باستبداله بعدما تعرض لإصابة عضلية، وفوت الفرصة على ساري لاستغلال الحارس البديل الأرجنتيني ويلي كاباييرو في التصدي لركلات الترجيح.

وقال ساري في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لن أعاقب كيبا، المشكلة كانت سوء فهم فقط، أدركت الموقف عندما عاد الطبيب إلى مقعده، كنت أعتقد أن كيبا مصاب ولن يقدر على خوض ركلات الترجيح، لكن الطبيب أخبرني أنه لا يعاني من إصابة، وقادر على المواصلة".

وأضاف "كنت بحاجة للعودة للهدوء قليلا، لذلك قررت الذهاب ناحية غرف الملابس، لقد أدرك كيبا أنني طلبت تغييره بسبب إصابته، وقال لي إنه لا يعاني من إصابة".

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وواصل "اللاعبون قدموا ما طلبته منهم، أنا فخور باللاعبين، أظهرنا للجميع قوتنا، ولم نتنازل عن شيء للمنافس، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون".

وعن مستقبله مع البلوز، قال ساري "عليكم أن تسألوا النادي، أنا هنا سعيد للغاية، وفي المباريات الأخيرة بدأنا في التحسن، وبالفعل تحسنا كثيرا".

واختتم تصريحاته، قائلا "أعتقد أن النادي سيفخر بهذا الأداء، لأن المستوى كان جيدا جدا أمام أفضل فريق في أوروبا في رأيي".

وتوج فريق مانشستر سيتي بأول ألقاب الموسم، وهو اللقب السادس للفريق في البطولة، والثالث في السنوات الأربع الأخيرة، إلا أنه لم يأت بسهولة، بعدما قدم تشيلسي مباراة جيدة لا سيما من الناحية الدفاعية، عكس مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بفوز سيتي بسداسية نظيفة.