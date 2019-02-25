ريال مدريد يفقد لاعبه في كلاسيكو الأرض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى لاعب ريال مدريد الإسباني، ناتشو فيرنانديز، البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام ليفانتي (2-1)، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأشهر الحكم إيجليسياس فيلانويفا، البطاقة الصفراء في وجه ناتشو، بالدقيقة 28، قبل أن يمنحه الثانية في الدقيقة 86، ويطرده من الملعب، ليتأكد غيابه عن كلاسيكو الليغا أمام برشلونة، بالجولة المقبلة، المقرر إقامته يوم 2 آذار/مارس.

وبذلك تتزايد فرصة خيسوس فاييخو، في الجلوس على دكة البدلاء، ضد البارسا في الدوري، بعد عودته مؤخرا من الإصابة.

يُذكر أن برشلونة والريال سيلتقيان أيضًا، الأربعاء المقبل، ولكن في إياب نصف نهائي كأس الملك.