كوريا الشمالية وأميركا قد تعلنان عن وقف الحرب بينهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، اليوم، الإثنين، قوله إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تتفقان على إعلان انتهاء الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و1953، خلال القمة الذي يعقدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في العاصمة الفيتناميّة، هانوي، هذا الأسبوع.
وقالت يونهاب إن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبيّة، قال في مؤتمر صحافي عندما سئل عما إذا كان جدول أعمال القمة يتضمن إعلان انتهاء هذه الحرب "الاحتمال موجود".
وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي، يومي الأربعاء والخميس، بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة، والتي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أميركي أثناء وجوده في منصبه، وزعيم كوري شمالي.
وتعهد ترامب وكيم في القمّة بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.
وثارت شكوك واسعة في الولايات المتحدة الأميركيّة بشأن نجاح الاتفاق الذي أبرم في سنغافورة، وبشأن إمكانيّة تخلي كوريا الشماليّة عن برنامجها النووي، وهو ما سبّب توترًا في العلاقات، وصل حدّ إلغاء وزير الخارجية الأميركية لقاءه مع مسؤولين كوريين شماليين.
وأمس، الأحد، كتب ترامب في حسابه على تويتر إنه يتوقع أن يكون لقاء هذا الأسبوع في هانوي بفيتنام "استمرارًا للتقدم المحرز في القمة الأولى بسنغافورة"، مضيفا "النزع النووي؟".
كذلك قال ترامب إن كيم يعلم "أنه بدون أسلحة نووية يمكن أن تصبح بلاده سريعا أحد أكبر القوى الاقتصادية في أي مكان في العالم".
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