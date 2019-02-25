طوبا الزنغرية: اعتقال 13 مشتبها بالتورط في أعمال العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 13 شخصا (20-70 عاما) من طوبا الزنغرية، ذلك على خلفية الاشتباه بتورطهم في أعمال العنف التي شهدتها القرية يوم أمس، الأحد.

وجاء في التفاصيل أن طوبا الزنغرية شهدت أمس، أعمال عنف خطيرة حيث "جرى إطلاق نار بالهواء وإطلاق نار باتجاه أفراد الشرطة، إلحاق أضرار وإلقاء حجارة".

وشهدت طوبا الزنغرية في الأشهر الأخيرة جرائم إطلاق نار وإلقاء قنابل وإحراق بناية المجلس المحلي على خلفية الانتخابات المحلية الأخيرة. كما ألقى جناة قنبلة يدوية وأطلقوا النار في الهواء بمحاذاة منزل رئيس مجلس محلي طوبا الزنغرية المنتخب، وسام عمر، مساء يوم، الجمعة الموافق 09.11.2018، على خلفيّة نتائج الانتخابات.

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إلى ذلك، تعاني طوبا الزنغرية كغالبية القرى والمدن العربية في البلاد من ازدياد أعمال العنف والجريمة غير أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في الآونة الأخيرة، تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018، رغم تفاقم الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من انتشار الجريمة بسبب تقاعسها عن أداء دورها في اجتثاث العنف والجريمة.