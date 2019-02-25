نواب القائمة الموحدة يتقدمون بشكوى ضد نتنياهو بتهمة التحريض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم نواب القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية، مسعود غنايم، عبد الحكيم حاج يحيى، طلب أبو عرار، سعيد الخرومي، بشكوى للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته التحريضيّة ضد النّواب والأحزاب العربيّة في الكنيست.

وجاء في الشكوى أن "نتنياهو اتهم منافسه غانتس وكتلة المركز بأنها اعتمدت في الماضي وسوف تعتمد وتسند ائتلافها بنواب إسلاميين متشددين قاصدا نواب القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية وكذلك أحزاب ونواب عرب آخرين، وبلغت هستيريّة تصريحاته درجة اتهم فيها الأحزاب العربيّة بأنّها تريد إبادة دولة إسرائيل".

وجاء في طلبهم للمستشار القضائي أيضا أنّ "نتنياهو تجرّد من مسؤولياته الرسميّة كرئيس حكومة، وتجاوز كل الخطوط الأخلاقيّة الحمراء من أجل الفوز بهذه الانتخابات والوصول لكرسي رئاسة الحكومة. ويبدو أن ذلك استمرارا لتحريضه السابق ضد العرب في الانتخابات السابقة عندما عمل على بث الرعب والخوف لدى المصوّتين اليهود عبر تحذيره من العرب المتدفقين بالحافلات لصناديق الاقتراع".

وتوجه نواب القائمة العربية الموحدة بهذه الشّكوى عن طريق طاقم المحامين لمؤسسة صمود، المركز الحقوقي للأرض والمسكن وحقوق الإنسان.