اللد: العثور على جثة امرأة تبدو عليها آثار عنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر طبية إنه عُثر على جثة امرأة تبدو عليها علامات عنف في مدينة اللد صباح اليوم، الإثنين.
وأوضحت ذات المصادر أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان العثور على الجثة، بعد تلقيها بلاغا، لم يكن أمامها سوى إقرار وفاة المرأة وهي مُسنة في السبعينيات من عمرها.
وجرى استدعاء الشرطة والمحقق الجنائي للتحقيق في ملابسات الحادثة. ولم تكشف أية تفاصيل أخرى.
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