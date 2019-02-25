مستشار الأقليات بالخارجية الأمريكية: الإمارات شريك رائد في مكافحة التطرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في حديثه للعين الإخبارية، يؤكد نوكس تيميز، المستشار الأول للأقليات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، دور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف.

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