سياسات تنظيم الحمدين تحول قطر إلى دولة هشة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنف مؤشر هشاشة الدول 2018، الصادر من مؤسسة Fund for Peace، دولتي قطر وتركيا ضمن البلدان الأقل استقرارا في العالم والأكثر هشاشة خلال 2018، وفقا لإحصائية تمت بالاعتماد على 12 مؤشرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

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