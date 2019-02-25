الان تتابع تفاصيل جديدة عن محاولة خطف الطائرة في بنغلاديش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دكا- الخليج 365:

قالت الشرطة في بنغلادش اليوم الإثنين إن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أي متفجرات.

وقال قاسم ديوان المفوض بالشرطة في مدينة تشيتاجونغ بجنوب شرق بنغلاديش المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه.

وأضاف لم يكن متزناً من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء، لكنا مازلنا نجري تحقيقاً، لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن.