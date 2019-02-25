شكرا لقرائتكم وزير الخارجية المصري لأردوغان: لن ننزلق إلى هذا المستوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التعليق على الهجوم الذي شنه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى".
واعتبر شكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد، أن "هذه محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيداً عما يحدث اليوم في مصر من استضافة القمة العربية الأوروبية".
وأضاف: "لن نرد على مثل هذه التصريحات لأننا مشغولون بما هو أهم من ذلك بكثير"، في إشارة إلى انشغال مصر بتنظيم القمة.
وكان أردوغان قد شن هجوماً على السيسي، معرباً عن رفضه لعقد أي لقاءات معه.
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