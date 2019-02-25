سفن مساعدات راسية في موانئ جزيرة كوراساو تحت وطأة تهديد البحرية الفنزويلية

اسماء السيد - كراكاس: ترسو سفينتان محملتان بالمساعدات في جزيرة كوراساو، بعدما تراجع معارضون فنزويليون يقيمون في الولايات المتحدة عن المضي في محاولات الإبحار بها إلى فنزويلا، إثر تحذيرات مباشرة تلقوها من سلاح البحرية الفنزويلية.

هاتان الشحنتان جزء من عملية واسعة تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى فنزويليين يعانون من نقص الأدوية والمواد الغذائية، وأيضًا إلى ممارسة ضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو وسط مواجهة سياسية عنيفة مع المعارضة تحوّلت أخيرًا إلى دامية.

شاهد مراسل فرانس برس الأحد سفينة الإمداد "ميدنايت ستون" التي تحمل تسع حاويات من السماعدات وهي تدخل مرفأ ويليمستاد في كوراساو الذي يبعد 40 ميلًا (65 كيلومترًا) عن الساحل الفنزويلي، بعد فشلها في الوصول إلى هناك.

وقال نيكولا ستاسي، أحد أنصار المعارضة، الذي كان على متن السفينة، إن فرقاطة تابعة للبحرية الفنزويلية أبحرت بسرعة باتجاههم، ما أن اقتربوا السبت من المياه الإقليمية الفنزويلية.

وأشار إلى أنه تحادث هاتفيًا مع أحد قادة البحرية الفنزويلية، مضيفًا إن "المحادثة تمت باحترام، ولكن في وقت ما قال له + إذا دخلتم (المياه الفنزويلية) فسوف تتم مهاجمتكم". تابع "قررنا الالتفاف والعودة حفاظًا على سلامة الشحنة والطاقم".

وقام الفنزويليون في كوراساو أيضًا بتحميل 50 طنًا من المساعدات على متن سفينة أخرى تحمل اسم "سيفن سيز". قال قبطانها كارلوس كوينتافال لفرانس برس الأحد إنه لن يبحر إلى فنزويلا مع الشحنة حتى تفتح السلطات هناك الحدود.

Advertisements

تزامنت محاولات إرسال المساعدات بحرًا مع جهود المعارضة لإيصالها أيضًا عبر الحدود البرية، ما أدى إلى مواجهات دامية عند الحدود مع كولومبيا والبرازيل. وبالرغم من ذلك، أصر أنصار الرئيس المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا، على الإبحار بسفينة "ميدنايت ستون" المحمّلة بـ250 طنًا من المساعدات.

قال ستاسي إن الشحنة نقلت في سفينة واحدة من بورتوريكو، التي تعتبر أرضًا أميركية، ثم تم تحميلها على "ميدنايت ستون" في جزر فيرجين الأميركية قبل التوجّه إلى فنزويلا.

ولفت إلى أن المواجهة مع فرقاطة البحرية الفنزويلية وقعت حوالى الساعة 3:30 مساء (19:30 ت غ) السبت، وكان التوتر مرتفعًا إلى درجة ترجيح احتمال حدوث مواجهة مسلحة. وقال ستاسي إنه عندما اقتربت السفينة من فنزويلا "كان هناك كلام بالفعل بأنه إذا حصل هجوم (من قبل القوات الفنزويلية)، فسيكون هناك رد في مصلحتنا".

وبعد ساعات أصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة حول العنف الذي ترافق مع عملية إيصال المساعدات، كما صرح وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة "ستتخذ إجراءات" بعد إطلاق أنصار مادورو النار على المتظاهرين.

وكان مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" مارك غرين قد كشف على تويتر في الأسبوع الماضي بأنه زار كوراساو وناقش إمكانية التعاون مع الجزيرة لإرسال مساعدات أميركية رسمية إلى فنزويلا.

يشار إلى أن كوراساو دولة تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة هولندا، وهي تستضيف "مركزًا عسكريًا متقدمًا" للجيش الأميركي يوفر الدعم لعمليات مكافحة المخدرات في المنطقة. وشددت حكومة الجزيرة على أن القاعدة العسكرية الأميركية المتقدمة لن تلعب أي دور في أي عمليات متعلقة بالمساعدات.

