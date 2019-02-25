رئيس الوزراء الياباني يرفض تأجيل نقل القاعدة العسكرية الأميركية في أوكيناوا

اسماء السيد - طوكيو: أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الإثنين رفضه تأجيل نقل قاعدة أميركية من موقع إلى آخر في جزيرة أوكيناوا، بالرغم من إجراء استفتاء أظهرت نتائجه معارضة غالبية السكان لهذه الخطوة.

قال آبي "مر عشرون عامًا على توافق اليابان والولايات المتحدة" على نقل قاعدة فوتينما، مضيفًا "لن يكون بإمكاننا تأجيل ذلك أكثر".

جاءت تعليقات رئيس الوزراء الياباني، بعد رفض الناخبين في أوكيناوا خطة نقل القاعدة في استفتاء غير ملزم، جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصوّت نحو 72 بالمئة ضد نقل القاعدة، مقابل تأييد 19 بالمئة، في الاستفتاء، الذي شارك فيه 52 بالمئة من الناخبين، وفق مسؤولين رسميين. قال آبي "قضينا سنوات كثيرة في الحوار مع سكان المنطقة. سنستمر في حوارنا معهم حتى نتمكن من كسب تفهمهم".

أضاف "إن تخفيف العبء عن أوكيناوا مسؤولية رئيسة للحكومة المركزية (...) وسنواصل بذل أقصى جهودنا من أجل تقليص عبء استضافة القواعد العسكرية".

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تمثل محافظة أوكيناوا أقل من واحد بالمئة من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، ولكنها تستضيف على مضض أكثر من نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في اليابان، والذين يبلغ عددهم 47 ألفًا.

أصاب التواجد العسكري الأميركي الثقيل هناك سكان المنطقة بالإحباط بسبب مشاكل تراوح بين الضجيج الذي يحدثه الجنود إلى الحوادث التي يتسببون بها، إضافة إلى الجرائم.

لتخفيف التوتر الناتج من هذا الأمر توصلت اليابان والولايات المتحدة عام 1996 إلى اتفاق لنقل قاعدة فوتينما من موقعها الحالي، حيث توجد كثافة سكانية مرتفعة، إلى منطقة ساحلية نائية يجري العمل على استصلاح أراضيها لبناء قاعدة جديدة فيها.

ويطالب معارضو هذه الخطوة بنقل القاعدة إلى خارج أوكيناوا تمامًا، بحجة أن مسؤولية استضافة الجنود الأميركيين يجب أن تقع على عاتق جميع المناطق اليابانية.

وانتخب سكان أوكيناوا في العام الماضي ديني تاماكي كمحافظ، وهو من المعارضين لنقل القاعدة من مكان إلى آخر داخل المحافظة. لكن حكومة آبي لم تظهر أي إشارة إلى استعدادها إعادة النظر في هذه القضية.

