شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة البرلمان.. كيف يساهم قرض تمويل منظومة مياه مصرف بحر البقر فى تنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 8/8/2018.

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وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة فى مصر، من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م/ متر /اليوم لاستخدامها فى استصلاح 320 ألف فدان شرق قناة السويس، كما تهدف الاتفاقية لتحسين الوضع البيئى وتقليل التلوث فى بحيرة المنزلة، وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لسكان المنطقة.

كما تحقق الاتفاقية تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، وخلق فرص عمل أثناء تنفيذ المشروع، وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه، ووضع مكونات فى خدمة المجتمع هناك.