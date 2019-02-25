شكري يكشف سر اختيار أردوغان هذا التوقيت للهجوم على مصر

اليوم الجديد
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما يكون مقصودا في هذا التوقيت.
وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد: "نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى".
وأوضح: "هذه محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عما يحدث اليوم في مصر من استضافة القمة العربية الأوروبية والذي يعكس دور مصر المحوري".
وتابع: "لن نرد على مثل هذه التصريحات لأننا مشغولون بما هو أهم من ذلك بكثير ومن أي أحقاد".
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