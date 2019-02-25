زاهي حواس: وزير قطري جمع آثار مصرية مسروقة وحاول إعادتها فأقالوه

اليوم الجديد

قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن تهريب عظام المومياوات من مصر هو أمر ليس بالجديد، وتستخدم هذه العظام في صناعة الدواء في الخارج.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "mbc"، أن تهريب الآثار انتشر في مصر في فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن تم تهريب آثار كثيرة إلى دول بالخارج منها دول عربية مثل قطر.

وأكد أن وزير قطري جمع في منزله قطع كثيرة من الآثار المصرية المسروقة في متحف خاص به، وحينما علمت بالأمر تواصلت معه وكان ينوي إعادتها إلى مصر لكنهم أقالوه من...