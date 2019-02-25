الاخبار: باسيل نجح بوساطته بمصالحة اللواء عثمان مع العميد جورج كلاس

اشارت "الاخبار" الى "نجاح الوساطات في مصالحة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع المفتّش العام لقوى الأمن الداخلي العميد جورج كلّاس. دام الخلاف المستعر بين الرجلين أشهراً، تطوّر إلى انقسام في مجلس القيادة، آخذاً منحىً طائفياً بين الضباط المسلمين والضباط المسيحيين. ووصل الأمر إلى مقاطعة الضباط الخمسة المسيحيين لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، جرّاء عدم الاتفاق على إجراء مناقلات عامة للضباط، فضلاً عن المناصفة في المراكز المهمة بين المسلمين والمسيحيين، واتهام المدير العام بالتفرّد بالقرارات".

ولفتت الى ان المصالحة أُنجزت ليل الخميس الفائت عقب زيارة عثمان إلى المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، في موعد متّفق عليه ومحدد مسبقاً لتذليل العقبات وفضّ الخلاف القائم، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل. جرى اللقاء بحضور النائب الشمالي أسعد درغام الذي أوكل إليه باسيل متابعة الملفات الأمنية في التيار الوطني الحر، والذي رفض التصريح بشأن ما جرى التزاماً بالاتفاق المعقود.

وعلمت "الأخبار" أن اللقاء كان ودياً، أبدى فيه باسيل الحرص على دور مؤسسة قوى الأمن والتأكيد أن عثمان قائد المديرية الذي يخضع له جميع قادة الوحدات، من دون إلغاء آرائهم. وإذ تحدثت مصادر عن أن الاجتماع اقتصر على الاتفاق على مرحلة إيجابية، ذكرت مصادر أخرى أنه جرى الاتفاق على إنجاز التعيينات وإجراء "تشكيلات" شاملة للضباط. أضافت المصادر أنه حصل اتفاق مبدئي على المناصفة، لكن تُرِكت التفاصيل لتناقش في مجلس القيادة الذي سيجتمع قريباً لهذه الغاية.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد الانتهاء من الاجتماع مع باسيل، قصد عثمان ودرغام المديرية حيث عُقد اجتماع ثلاثي مع العميد كلاس تخلله "عتاب ومصارحة ثم مصالحة انتهت بتقبيل أحدهما الآخر"، علماً بأنه سبق هذا الاجتماع اجتماعٌ عقد الإثنين الماضي في المديرية بين كلاس وعثمان، لكنه فشل.