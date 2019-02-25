عربيد: دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي استشاري وليس ملزماً

شدد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، في حديث اذاعي على أن "المهم الاستقرار والهدوء كي تكون الحكومة منتجة"، مشيرا الى أن "دور المجلس استشاري وليس ملزماً"، معتبرا أن "المطلوب ورشة وطنية ويجب التخفيف من التشنج".

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