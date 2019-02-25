تنظيم 7760 مخالفة سرعة زائدة من 18/02/2019 لغاية صباح 25/02/2019

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تنظيم 7760 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع اعتباراً من 18/02/2019 لغاية صباح 25/02/2019، داعية المواطنين الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.

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