اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون الى ان الموضوع حين يتعلق بالامن القومي اللبناني كموضوع النازحين السوريين، تصبح مسؤولية الرئيس ميشال عون المحافظة على الامن القومي، ولن يثنينا احد عن ذلك.
ولفت عون في حديث اذاعي، الى ان التعاقد العشوائي الذي حصل في فترات زمنية معينة لا يمكن ان تتحمله الدولة، واليوم سيبدأ الحوار حول هذا الموضوع وسيكون هناك نتائج ايجابية بشأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: من مسؤولية الرئيس عون المحافظة على الامن القومي ولن يثنينا احد عن ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.