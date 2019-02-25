ماريو عون: من مسؤولية الرئيس عون المحافظة على الامن القومي ولن يثنينا احد عن ذلك

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون الى ان الموضوع حين يتعلق بالامن القومي اللبناني كموضوع النازحين السوريين، تصبح مسؤولية الرئيس ميشال عون المحافظة على الامن القومي، ولن يثنينا احد عن ذلك.

ولفت عون في حديث اذاعي، الى ان التعاقد العشوائي الذي حصل في فترات زمنية معينة لا يمكن ان تتحمله الدولة، واليوم سيبدأ الحوار حول هذا الموضوع وسيكون هناك نتائج ايجابية بشأنه.