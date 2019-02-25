حركة المرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس بسبب اشغال في المحلة

أفادت غرفة التحكم المروري أنحركة المرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس بسبب اشغال في المحلة، مشيرة الى أن عناصر من شرطة البلدية تعمل على تسهيل السير.
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