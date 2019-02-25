النشرة: ورشة اسرائيلية تنفذ اعمال صيانة للطريق العسكري مقابل كفركلا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "احدى الورش الاسرائيلية استأنفت تركيب السياج المعدني والاسلاك الشائكة في الحزء العلوي من الجدار العازل في المسافة الممتدة ما بين بوابة فاطمة ومستعمرة المطلة مقابل بلدة كفركلا في حين تعمل ورشة اخرى على صيانة الطريق العسكري المحاذي لهذا الجدار في ظل انتشار لعدد من الجنود الاسرائيليين يقابله انتشار مماثل ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونفيل بهدف مراقبة الوضع".

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