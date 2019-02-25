النشرة: توقيف شخصين بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف في القنطرة

علمت "النشرة" أن "دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في قوى الأمن الداخلي وبعد عملية رصد وتعقب تمكنت من توقيف اللبنانيين (هـ ، هـ ،ح) و ( خ ، أ ، ح) على طريق عام القنطرة حيث كانا يستقلان سيارة دون لوحات بجرم تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف وذلك للاشتباه بترويجها ، مع الاشارة الى ان خلال عملية التوقيف حاول الموقوف الاول الافلات من قبضة الدورية والفرار بسرعة حيث عمد خلال عملية الهرب على رمي ما كان بحوزته من حشيشةالا ان عناصر الدورية وأوقفته وسلمتهما الى الجهات المختصة للتحقيق واجراء المقتضى القانوني معهما".

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