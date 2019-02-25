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اعادة انتخاب ماكي سال رئيسا للسنغال

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أعلن رئيس الوزراء السنغالي محمد بن عبدالله ديون فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة "57% على الأقل" من الأصوات في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

ولفت ديون الى ان "النتائج تسمح لنا بالقول بأنه علينا التوجه بالتهنئة الى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه".

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