ترامب يؤجل تطبيق تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، إن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

وأضاف أنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينج في ولاية فلوريدا، لإبرام اتفاق يحقق الجانبان فيه تقدما إضافيا من خلاله.