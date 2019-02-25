شرطة بنجلادش: الرجل الذي حاول خطف الطائرة كان يحمل مسدس أطفال

قالت الشرطة في بنجلادش اليوم الاثنين إن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أي متفجرات.

وقال قاسم ديوان المفوض بالشرطة في مدينة تشيتاجونج بجنوب شرق بنجلادش "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف "لم يكن متزناً من الناحية العقلية على ما يبدو. سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء. لكنا مازلنا نجري تحقيقاً. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

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