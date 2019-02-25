شعبية ماكرون ترتفع إلى مستويات قياسية وسط تراجع التأييد لمحتجي "السترات الصفراء"

أظهر استطلاع اليوم الاثنين، ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مستويات لم تحدث منذ بدء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر مع تراجع التأييد لهذه الحركة.

وأوضح استطلاع مؤسسة أودوكسا لأبحاث الرأي أن نسبة الذين يعتبرون ماكرون رئيساً جيداً زادت إلى 32 في المئة هذا الشهر وهي النسبة نفسها التي كان يحظى بها لدى بدء الاحتجاجات.

وكانت شعبية ماكرون قد وصلت إلى 27 في المئة، وهي أدنى مستوى لها حتى الآن خلال رئاسته، في ديسمبر، مع اجتياح المحتجين وسط باريس ومدن أخرى محطمين النوافذ ومشعلين النار في سيارات. وارتفعت شعبية ماكرون بعد ذلك.

وواجه ماكرون أقوى تحد لسلطته بسبب هذه الاحتجاجات التي بدأت بسبب غلاء المعيشة ولكنها تحولت إلى حركة أوسع ضد ماكرون. وقال 55 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرون أنه لا بد من وقف الاحتجاجات فيما تعد أول مرة تؤيد فيها أغلبية واضحة وقف الاحتجاجات منذ بدئها.