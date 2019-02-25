قوات سوريا تسلم 280 شخصاً من داعش للعراق

قال الجيش العراقي في بيان يوم الأحد إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت العراق في الأيام الأخيرة 280 من عناصر داعش للعراق.

وأكد عقيد في الجيش العراقي لرويترز أن 130 شخصاً سُلموا يوم الأحد بالإضافة إلى 150 سُلموا يوم الخميس. وتضمن ذلك أول عملية تسليم معروفة لأسرى غير عراقيين للعراق ولكن لم يتضح ما إذا كانوا سيظلون محتجزين لدى العراق.

وقالت مصادر عسكرية عراقية إن من المفترض القيام بمزيد من مثل عمليات التسليم تلك بموجب اتفاق لتسليم مجموعة تضم نحو 500 شخص تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وقال مصدر عسكري يقود قوات الجيش قرب الحدود السورية إن من بين المجموعة التي تضم 280 فرداً يوجد نحو 14 فرنسياً وستة عرب لم تحدد جنسيتهم.

وقال الجيش العراقي إن قوات سوريا الديمقراطية لم تسلم سوى مواطنين عراقيين فقط.

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