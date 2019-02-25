هل تجرؤ الدولة على إنهاء عقود مخالفة؟

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لا تقاس النتائج بعدد الجلسات التي تعقدها لجنة المال والموازنة النيابية للمساءلة أربعة ايام على التوالي ولا موانع من انعقادها ما دامت الدعوة اليها ارفقت بأن عدم اكتمال النصاب لن يكون مبرراً للتأجيل اكثر من نصف ساعة. وليست العبرة بمؤتمرات صحافية تعلن عن مخالفات مالية كبيرة من دون الخوض في الاسماء والتفاصيل، بل في النتائج المحققة فعلاً في ملاحقة المخالفين والمرتكبين وتسميتهم كما فعل التفتيش المركزي في تقريره الاخير عن التعاقد والتوظيف من خارج القانون، اذ أورد المخالفات بالارقام من دون كشف الاجراءات المتخذة في حق ادارات رسمية لم تلتزم المهلة القانونية للتجاوب مع التفتيش الذي يعمل على التقرير بطلب من لجنة المال والموازنة النيابية.
وعشية الجلسات التي يجب ألا تقتصر على تقرير اضافي يرفع الى الجهات المعنية، ويطوى في الادراج، بل ان تشكل باباً للمحاسبة، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان انه "ليست الأشباح من وظّفت بل هناك مخالفون لقانون وقف التوظيف، ونحن أمام تعاقد يمكن إنهاؤه. يجب تخفيف الأعباء على الدولة بانهاء التعاقدات واعادة الوضع الى ما كان قبل مخالفة قانون وقف التوظيف، وتنبيه الوزارات والادارات الى وجوب عدم تكرار التجاوزات، والدخول في اصلاح القطاع من خلال اعادة النظر في التخمة في التوظيف في ملاك الدولة".
ولاحظ كنعان ان "قانون وقف التوظيف وضع مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لتخفيف التوظيف في ملاك الدولة، واذا استمرينا في التحايل على القانون والسعي الى ايجاد ثغرات، على شاكلة انما وبينما وحيثما، فهذا البلد لن يصطلح".
وفي المجلس أيضاً، يطلق الرئيس نبيه بري ورشة تواكب عمل الحكومة في تنفيذ العديد من مشاريع القوانين منها ما يتعلق بمقررات مؤتمر "سيدر".
على صعيد آخر، وفيما من المتوقع ان يلتقي بري على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يُعقد في العاصمة الاردنية نهاية الاسبوع ، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، الذي يشارك على رأس وفد نيابي رفيع المستوى، بث "تلفزيون لبنان" ان موضوع العلاقة مع سوريا سيطوى ملفه العلني لتكون اتصالات بين بيروت ودمشق في موضوع النازحين السوريين استناداً الى قاعدتين: الاولى هي المبادرة الروسية، والثانية العودة السورية الى جامعة الدول العربية. وفي المعلومات أيضاً إن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سيواكب هذا الملف بالتشاور مع الرئيس سعد الحريري وان مفتاح العلاقة المتجددة مع دمشق سيكون إلغاء النظام السوري قرار وضع الرئيس الحريري وشخصيات لبنانية أبرزها الزعيم وليد جنبلاط على لائحة ما سمّي الارهاب.
في هذه الاثناء، شارك رئيس الوزراء أمس على راس وفد وزاري في اعمال القمة العربية- الاوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت عنوان الاستثمار في الاستقرار، وعقد سلسلة لقاءات تناولت العلاقت اللبنانية - الاوروبية واوضاع المنطقة. واجتمع الحريري مع رئيسة الوزراء البريطانية ووزير الخارجية الفرنسي ووزير الخارجية الاردني والمستشار الفيديرالي للنمسا وشخصيات أخرى.
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