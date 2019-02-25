هل تجرؤ الدولة على إنهاء عقود مخالفة؟

لا تقاس النتائج بعدد الجلسات التي تعقدها لجنة المال والموازنة النيابية للمساءلة أربعة ايام على التوالي ولا موانع ‏من انعقادها ما دامت الدعوة اليها ارفقت بأن عدم اكتمال النصاب لن يكون مبرراً للتأجيل اكثر من نصف ساعة. ‏وليست العبرة بمؤتمرات صحافية تعلن عن مخالفات مالية كبيرة من دون الخوض في الاسماء والتفاصيل، بل في ‏النتائج المحققة فعلاً في ملاحقة المخالفين والمرتكبين وتسميتهم كما فعل التفتيش المركزي في تقريره الاخير عن ‏التعاقد والتوظيف من خارج القانون، اذ أورد المخالفات بالارقام من دون كشف الاجراءات المتخذة في حق ‏ادارات رسمية لم تلتزم المهلة القانونية للتجاوب مع التفتيش الذي يعمل على التقرير بطلب من لجنة المال والموازنة ‏النيابية‎.‎

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وعشية الجلسات التي يجب ألا تقتصر على تقرير اضافي يرفع الى الجهات المعنية، ويطوى في الادراج، بل ان ‏تشكل باباً للمحاسبة، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان انه "ليست الأشباح من وظّفت بل ‏هناك مخالفون لقانون وقف التوظيف، ونحن أمام تعاقد يمكن إنهاؤه. يجب تخفيف الأعباء على الدولة بانهاء ‏التعاقدات واعادة الوضع الى ما كان قبل مخالفة قانون وقف التوظيف، وتنبيه الوزارات والادارات الى وجوب عدم ‏تكرار التجاوزات، والدخول في اصلاح القطاع من خلال اعادة النظر في التخمة في التوظيف في ملاك الدولة‎".‎

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ولاحظ كنعان ان "قانون وقف التوظيف وضع مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لتخفيف التوظيف في ملاك ‏الدولة، واذا استمرينا في التحايل على القانون والسعي الى ايجاد ثغرات، على شاكلة انما وبينما وحيثما، فهذا البلد ‏لن يصطلح‎".‎

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وفي المجلس أيضاً، يطلق الرئيس نبيه بري ورشة تواكب عمل الحكومة في تنفيذ العديد من مشاريع القوانين منها ‏ما يتعلق بمقررات مؤتمر "سيدر‎".‎

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على صعيد آخر، وفيما من المتوقع ان يلتقي بري على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يُعقد في ‏العاصمة الاردنية نهاية الاسبوع ، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، الذي يشارك على رأس وفد ‏نيابي رفيع المستوى، بث "تلفزيون لبنان" ان موضوع العلاقة مع سوريا سيطوى ملفه العلني لتكون اتصالات ‏بين بيروت ودمشق في موضوع النازحين السوريين استناداً الى قاعدتين: الاولى هي المبادرة الروسية، والثانية ‏العودة السورية الى جامعة الدول العربية. وفي المعلومات أيضاً إن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ‏سيواكب هذا الملف بالتشاور مع الرئيس سعد الحريري وان مفتاح العلاقة المتجددة مع دمشق سيكون إلغاء النظام ‏السوري قرار وضع الرئيس الحريري وشخصيات لبنانية أبرزها الزعيم وليد جنبلاط على لائحة ما سمّي ‏الارهاب‎.‎

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في هذه الاثناء، شارك رئيس الوزراء أمس على راس وفد وزاري في اعمال القمة العربية- الاوروبية التي ‏تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت عنوان الاستثمار في الاستقرار، وعقد سلسلة لقاءات تناولت العلاقت اللبنانية - ‏الاوروبية واوضاع المنطقة. واجتمع الحريري مع رئيسة الوزراء البريطانية ووزير الخارجية الفرنسي ووزير ‏الخارجية الاردني والمستشار الفيديرالي للنمسا وشخصيات أخرى.