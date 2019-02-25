كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيل يطالب بزيارة حقوقية إلى سجون أمن الدولة في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المعارض القطري البارز، خالد الهيل، اليوم الأحد، إلى تنظيم زيارات حقوقية لسجون أمن الدولة في قطر؛ على خلفية التضييق على المواطنين مؤخرًا.

ويعدّ خالد الهيل من أبرز معارضي النظام القطري، ونظَّم في لندن، العام الماضي، مؤتمرًا للمعارضة، شارك فيه أكاديميون وساسة، وطالب فيه بتغيير النظام في الدوحة.

وقال الهيل، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ”أضم صوتي لصوت الشيخ فهد بن عبدالله بضرورة الإفراج عن الأخت لطيفة المسيفري، ونطالب المجتمع الدولي والمدني بتشكيل لجنة دولية مستقلة، تشترك فيها المعارضة القطرية، لزيارة سجون أمن الدولة، وأيضًا إجبار النظام القطري بالإعلان عن أسماء معتقلي الرأي والممنوعين من السفر“.

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وأضاف: ”تزداد أعداد الممنوعين من السفر في قطر والمسجونين تحت قانون حماية المجتمع الإجرامي، والذي يخول أمن الدولة بحبس أي إنسان، ومنع حق الدفاع عنهم. لاتوجد شفافية فبالمقارنة مع دول الخليج المجاورة مثلًا، تجد أنهم يعلنون إعلان القبض على فلان أو فلان، أما في قطر فالاختفاء القسري مصيرهم“.

ولفت إلى أن، ”من أهم ما يحصل على الساحة الآن، هو تحول استراتيجية النظام القطري في الأزمة إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي باختلاق قصص كاذبة والترويج لها، يعلم تنظيم الحمدين أن هناك احتقانًا داخليًا ضد تصرفاتهم الطفولية، وأن أيامهم باتت معدودة، فلقد انتهى بصيص أمل حل أزمتهم وهم في عزلة تامة“.

وكان الأمير القطري المعارض، فهد بن عبدالله آل ثاني، قد طالب بإطلاق سراح القطرية لطيفة المسيفري، المعتقلة؛ بعد مطالبتها بإرجاع الجنسية لابنتها، التي أسقطت عنها، الأمر الذي أدانته منظمات حقوقية.

وقال آل ثاني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: ”أطالب من نظام الحمدين وتميم الإفراج فورًا الآن عن المواطنة القطرية لطيفة المسيفري وعودتها إلى أطفالها وبيتها، منذ متى ونحن نستغل نساء قطر لإخافة المواطنين وتكميم أفواههم وسلب حرية الرأي وحق التعبير“.