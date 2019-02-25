كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهلال الأحمر الإماراتي" يلبي احتياجات دار المسنين في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية لدار العجزة والمسنين في عدن وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها ممثلا هيئة الهلال الأحمر محمد الكعبي وسلطان الشامسي، إلى دار المسنين وتم خلالها تقديم الاحتياجات الطارئة والتي شملت مساعدات غذائية وصحية للمسنين بجانب الاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

وكان في استقبال وفد الهيئة، مدير عام مديرية الشيخ عثمان في عدن أحمد المحضار الذي رحب بالوفد وقدم له الشكر على كل ما يبذلونه في سبيل إعانة المحتاجين من جميع شرائح المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن "الدار بحاجة لبناء عنابر إضافية نظراً لكثرة الوافدين وبلوغ الدار طاقتها الاستيعابية".