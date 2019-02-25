شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شقيق قائد اللواء 153 مشاة وتشييعه في حضور مهيب غرب شبوة (فيديو) والان مع التفاصيل

في حضور جماهيري مهيب شُيع امس الأحد ركن الإسناد اللوجستي في اللواء 153 مشاة النقيب عبدالهادي بن صالح العقيلي، في مقبرة الشهداء بمنطقة جعدر بمديرية عين غرب محافظة شبوة.

وشارك في التشييع جموع غفيرة من أبناء محافظتي مأرب وشبوة وسط حضور لقيادات عسكرية ومدنية ووجهاء وشيوخ قبليون.

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وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد ودوره النضالي الكبير في تحرير أراضي الوطن ومجابهة عدوان وانقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية ومقارعته لها في جبال البيضاء حتى آخر لحظة في حياته رحمه الله.

وقد ترك الشهيد عبدالهادي بن صالح العقيلي مكاناً كبيراً له في اللواء 153 مشاة ومحور بيحان والجيش الوطني بشكل عام كما ترك له مكاناُ فارغاً في قبيلته والمجتمع لا يسده أحد سواه.

ويعد الشهيد عبد الهادي أحد أبرز القادة الميدانيين في اللواء 153 مشاة وجاء رحيله بعد 8 أشهر فقط على استشهاد شقيقه الشهيد القائد العميد أحمد بن صالح العقيلي مؤسس اللواء 153 مشاة