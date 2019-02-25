شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من الرش الضبابي بمدينة تريم حضرموت والان مع التفاصيل

شهدت مدينة تريم الأحد، اختتام المرحلة الأولى من الرش الضبابي والرذاذي، وذلك ضمن مشروع النقد مقابل العمل بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة "IOM".

وتهدف تلك المرحلة إلى رش مستنقعات المياه الراكدة وأماكن تكدس القمامة في أكثر من 20 حياً ومنطقة بالتنسيق مع مكتب الأشغال وصندوق النظافة بتريم، للحد من انتشار البعوض والحشرات الضارة.

ومن المتوقع أن يبدأ الرش الضبابي والرذاذي في مدينة المكلا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يأتي تنفيذ الرش ضمن مشروع النقد مقابل العمل الذي يستهدف مدينتي المكلا وتريم ويستفيد منه 350 فرداً من النازحين والفئات الهشة والمستضعفة.

ويقوم المستفيدون من المشروع على مدى أربعة أشهر بإزالة الأنقاض ومهملات الهدم والقمامة التي خلفتها السيول والأعاصير والحروب الأخيرة.