الان تتابع اكتشاف مخبأ للعبوات الناسفة و3 أنفاق في العراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:
تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية، من الوصول إلى مخبأ للعبوات الناسفة وضبطت بداخله 265 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام، إضافة إلى عدد من مساطر التفجير في منطقة النعيمية التابعة لقضاء الفلوجة.
كما تمكنت الاستخبارات العسكرية من الوصول إلى 3 أنفاق كان تنظيم داعش يستخدمها للاختباء والتخفي في المنطقة ذاتها، وفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم. وقد تكفلت المفارز الهندسية التابعة للفرقة بتدمير المواد وتفجير الأنفاق.
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