أبوظبي تستضيف اجتماع وزراء الدول الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، خلال الأول والثاني من مارس 2019، تحت شعار «50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية».

ويفتتح المؤتمر الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووزراء خارجية الدول الأعضاء، وممثلي الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي.